Студенты колледжа гражданской авиации отправятся в колонию за разбой

06.06.2017 16:54

Выборгским городским судом вынесен приговор в отношении 17-летнего уроженца Архангельска и 18-летнего уроженца Ярославля. За разбой молодые люди отправятся в колонию.

Как сообщили нам в Выборгской городской прокуратуре, осенью 2016 года молодые люди, приехавшие в Выборг для обучения в колледже гражданской авиации, решили ограбить магазин сотовой связи на улице Гагарина. Им было известно, что в салоне работает лишь один продавец и отсутствует охрана. Один из злоумышленников приобрел пневматический пистолет, чтобы напугать продавца. 20 сентября подростки зашли в магазин, попросили показать им телефоны, а затем направили на сотрудницу магазина пистолет и стали собирать с витрины телефоны и складывать в пакет. Девушка, находясь в состоянии шока, не смогла им воспрепятствовать. Похищенный товар – восемь телефонов – грабители поделили между собой.

Суд признал обвиняемых виновными в совершении разбоя. 17-летний подсудимый проведет в колонии 1 год 6 месяцев, его старший товарищ – два года.