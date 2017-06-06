06.06.2017 12:00

Два человека пострадали, один погиб – итог ночного ДТП на трассе «Скандинавия». Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, 6 июня в начале второго ночи на 60 километре трассы «Скандинавия» Peugeot 301 врезался в попутный самосвал, гружёный песком.

Водитель и пассажирка госпитализированы. Еще одна женщина, сидевшая на заднем сиденье, погибла на месте.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб