Деяния сотрудницы Выборгской таможни попали под статью уголовного кодекса
В злоупотреблении должностными полномочиями обвиняют начальника смены таможенного поста МАПП «Брусничное». Уголовное дело на сотрудницу Выборгской таможни завёл Ленинградский следственный отдел на транспорте СК РФ.
По сообщению ведомства, начальник смены таможенного поста на протяжении длительного времени оказывала покровительство лицам, незаконно ввозившим незадекларированные товары на территорию нашей страны. Факт перемещения группой лиц через МАПП «Брусничное» коммерческой партии товаров был выявлен в ходе совместных мероприятий, проводимых Ленинградским следственным отделом на транспорте, пограничным управлением по Петербургу и Ленобласти, транспортной прокуратурой. Расследование уголовного дела продолжается.
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