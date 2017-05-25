25.05.2017 10:46

В поселке Рощино психически нездоровая девушка задержана по подозрению в убийстве. Как сообщает 47news, 24 мая сотрудники уголовного розыска УМВД по Выборгскому району Ленобласти задержали 23-летнюю жительницу пос. Рощино. Девушку подозревают в том, что около четырех утра того же дня в квартире дома на улице Социалистической она убила ножом свою 70-летнюю бабушку, а затем подожгла квартиру. Известно, что у девушки были проблемы с психикой, говорится в сообщении.

Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемая передана под контроль психиатров.