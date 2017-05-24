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Петербургскую активистку нашли мертвой в Выборгском районе Ленобласти

24.05.2017 12:13

LGBTТело петербурженки Ксении Гусевой, пропавшей неделю назад, найдено в Выборгском районе Ленинградской области. Рядом лежал баллон с гелием, пишет 47news.
Тело 27-летней женщины было найдено 23 мая на берегу озера Большое Лебяжье. На ее голове был полиэтиленовый пакет, от которого шла трубка к баллону с надписью «Гелий». Каких либо телесных повреждений на теле не зафиксировано.
Ксения Гусева была одной из заявительниц акции «Радужный флешмоб», прошедшей 17 мая на Марсовом поле и посвященной годовщине исключения гомосексуальности из списка психических заболеваний.

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