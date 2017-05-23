Под Выборгом погиб «охотник» за цветметом

23.05.2017 12:50

23 мая около 6 часов утра в Выборгском районе Ленинградской области в трансформаторной подстанции обнаружен труп мужчины. Предположительно, погибший проник в электроустановку с целью хищения цветного металла и получил электротравму, несовместимую с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба «Ленэнерго». Сотрудники компании оперативно сообщили о произошедшем в полицию.

Специалисты ПАО «Ленэнерго» напоминают, что нарушение границ охранных зон линий электропередачи, а также проникновение в распределительные пункты, трансформаторные подстанции и силовые щитки смертельно опасно для жизни.