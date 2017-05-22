Жительницу Камышовки суд отправил за решетку на 7 лет за торговлю амфетамином
48-летняя жительница поселка Камышовка Выборгского района приговорена к семи годам колонии общего режима за торговлю амфетамином. Приговор вынесен Выборгским городским судом.
Как сообщили нам в городской прокуратуре, женщина осуждена по двум статьям УК РФ: «Незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере» и «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере».
Свою вину она признала полностью, в содеянном раскаялась, объяснив, что преступления совершила из-за тяжелого материального положения. Тем не менее, суд пришел к выводу о том, что исправление подсудимой может быть достигнуто только при назначении ей наказания в виде лишения свободы.
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