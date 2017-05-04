В Выборге арестован водитель, сбежавший с места ДТП, в котором погибли люди

04.05.2017 16:03

Выборгский суд избрал меру пресечения водителю, подозреваемому в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшему гибель людей. Напомним, авария произошла 1 мая на 12 км автодороги «Молодежное - Верхнее Черкасово». Как полагает следствие, 34-летний Александр Михайлов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Додж», поворачивая налево, не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen Transporter. Произошло столкновение. Погибли 29-летние водитель и пассажирка микроавтобуса - родители годовалого ребёнка, который ехал вместе с ними и по счастливой случайности не пострадал. Ещё два человека, находившихся в «Фольксвагене», получили травмы. Водитель «Доджа» с места происшествия скрылся. Его удалось задержать на следующий день. Известно, что он проживает в пос. Песочное Выборгского района, но зарегистрирован в Псковской области. Работает трактористом, ранее не судим.

Следователь и представитель городской прокуратуры ходатайствовали о необходимости заключения подозреваемого под стражу. Суд удовлетворил ходатайство. Под стражей Александр Михайлов будет находиться до 2 июля 2017 года.