Маленький пассажир машины, в которой погибли два человека, не получил травм

02.05.2017 13:25

Младенец чудом не пострадал в аварии, которая произошла 1 мая в Выборгском районе. Всё случилось поздним вечером, в половине двенадцатого, на 12 км автодороги «Молодежное – Верхнее Черкасово». Как нам рассказали в местном отделе ГИБДД, 34-летний водитель автомобиля Dodge, поворачивая налево, не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen Transporter. Произошло столкновение, в результате чего «Фольксваген» опрокинулся. Погибли двое - 29-летний водитель микроавтобуса и его 29-летняя пассажирка. Пострадали еще две пассажирки «Фольксвагена», 24 и 28 лет. В этой же машине ехал годовалый ребенок. Он находился в специальном детском кресле и травм не получил.

Добавим, водитель «Доджа» после аварии скрылся с места происшествия, но впоследствии был разыскан.