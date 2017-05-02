8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Маленький пассажир машины, в которой погибли два человека, не получил травм

02.05.2017 13:25

 

Znak Ustupi DoroguМладенец чудом не пострадал в аварии, которая произошла 1 мая в Выборгском районе. Всё случилось поздним вечером, в половине двенадцатого, на 12 км автодороги «Молодежное – Верхнее Черкасово». Как нам рассказали в местном отделе ГИБДД, 34-летний водитель автомобиля Dodge, поворачивая налево, не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen Transporter. Произошло столкновение, в результате чего «Фольксваген» опрокинулся. Погибли двое - 29-летний водитель микроавтобуса и его 29-летняя пассажирка. Пострадали еще две пассажирки «Фольксвагена», 24 и 28 лет. В этой же машине ехал годовалый ребенок. Он находился в специальном детском кресле и травм не получил.

Добавим, водитель «Доджа» после аварии скрылся с места происшествия, но впоследствии был разыскан.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Мая 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»