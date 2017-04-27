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На пункте пропуска «Брусничное» обнаружены боеприпасы

27.04.2017 12:12

customs27041727 килограммов металлических предметов, похожих на гильзы армейских снарядов, части снарядов для миномета и корпусы гранат, изъяли на МАПП «Брусничное». Их везли из России в Финляндию на пассажирском автобусе. Незадекларированный груз обнаружили инспекторы кинологической службы при помощи служебных собак. Товар изъят. По данному факту проводится проверка. Россиянину, которому принадлежат обнаруженные предметы, предстоит объяснить таможенникам их предназначение.

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