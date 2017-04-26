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В Выборге погибла двухлетняя девочка

26.04.2017 15:10

sled otdelДвухлетний ребёнок погиб в Выборге. Как нам стало известно, трагедия произошла сегодня днём в квартире, где проживала семья. На девочку упал пеленальный стол. От полученной травмы она скончалась на месте. Проверку по факту случившегося проводит городской следственный отдел.

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В 2016 году в ряде городов страны акция «Бессмертный полк» превратилась в отдельное мероприятие и начиналась в 15 часов. Как, по-вашему, она должна проходить в Выборге?

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