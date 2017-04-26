В Выборге погибла двухлетняя девочка

26.04.2017 15:10

Двухлетний ребёнок погиб в Выборге. Как нам стало известно, трагедия произошла сегодня днём в квартире, где проживала семья. На девочку упал пеленальный стол. От полученной травмы она скончалась на месте. Проверку по факту случившегося проводит городской следственный отдел.