16.02.2017 17:10

Три человека погибли сегодня в ДТП на 19 километре автодороги Выборг – Светогорск. Как мы уже сообщали ранее, в 11:10 здесь столкнулись два большегруза. По данным Выборгского отдела ГИБДД, водитель автомобиля «Скания» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «МАН», после чего обе машины съехали в кювет.

В результате аварии на месте погибли оба водителя и пострадал пассажир автомобиля «Скания». Мужчина скончался в автомобиле «Скорой помощи».