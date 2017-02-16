ДТП на дороге Выборг – Светогорск унесло жизни трех человек
16.02.2017 17:10
Три человека погибли сегодня в ДТП на 19 километре автодороги Выборг – Светогорск. Как мы уже сообщали ранее, в 11:10 здесь столкнулись два большегруза. По данным Выборгского отдела ГИБДД, водитель автомобиля «Скания» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «МАН», после чего обе машины съехали в кювет.
В результате аварии на месте погибли оба водителя и пострадал пассажир автомобиля «Скания». Мужчина скончался в автомобиле «Скорой помощи».
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