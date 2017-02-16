В Выборге задержан подозреваемый в разбоях и грабежах (ВИДЕО)

16.02.2017 10:47

28-летний мужчина, подозреваемый в серии разбойных нападений и грабеже, задержан выборгскими полицейскими. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления и преступления сексуального характера.

Правоохранители не исключают, что мужчина может быть причастен и к совершению других преступлений. Если вы стали его жертвой, позвоните по телефону дежурной части районного УМВД 3-03-07.

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