14.02.2017 11:52

Причину неприятного запаха в Выборге должен установить Роспотребнадзор.

В минувшие выходные от горожан вновь начали поступать жалобы на специфический запах на улицах Куйбышева, Приморской, на Ленинградском шоссе. В этой связи комитет по ЖКХ районной администрации направил обращение в территориальный отдел Роспотребнадзора о необходимости проведения анализа проб воздуха в разных частях города. По результатам проверки будет установлена причина неприятного запаха в Выборге, отмечает пресс-служба администрации.