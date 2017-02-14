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Чем пахнет в Выборге – должен установить Роспотребнадзор

14.02.2017 11:52

SkunsПричину неприятного запаха в Выборге должен установить Роспотребнадзор.
В минувшие выходные от горожан вновь начали поступать жалобы на специфический запах на улицах Куйбышева, Приморской, на Ленинградском шоссе. В этой связи комитет по ЖКХ районной администрации направил обращение в территориальный отдел Роспотребнадзора о необходимости проведения анализа проб воздуха в разных частях города. По результатам проверки будет установлена причина неприятного запаха в Выборге, отмечает пресс-служба администрации.

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