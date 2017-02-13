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В Выборге задержан водитель, сбивший пенсионерку на пешеходном переходе

13.02.2017 15:39

GIBDDВодителя, сбившего женщину на пешеходном переходе в Выборге, в течение часа задержали сотрудники местного отдела ГИБДД.
Как мы уже сообщали ранее, ДТП произошло в минувшее воскресенье возле школы № 12. Автомобиль «Хёндай» совершил наезд на 73-летнюю выборжанку, которая шла по «зебре». Водитель с места происшествия скрылся.
Как рассказали нам в местном отделе ГИБДД, его сотрудникам уже через час удалось найти предполагаемого виновника аварии. Им оказался 62-летний мужчина. К моменту задержания он был нетрезв. По словам водителя, алкоголь он принял уже после ДТП. Тем не менее, за употребление спиртных напитков, как и за оставление места аварии, на него составлены два административных протокола. В дальнейшем также будет составлен протокол за нанесение вреда здоровью пешехода. У пострадавшей диагностированы переломы рёбер. Наказание для водителя определит суд.

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