В Светогорске раскрыто разбойное нападение на девочку-подростка
В Светогорске сотрудники районной полиции задержали гражданина, напавшего на школьницу с целью отобрать у нее деньги.
Как сообщили нам в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, разбой был совершен 4 февраля у дома № 24 на Красноармейской улице в отношении 13-летней местной жительницы, ученицы 6 класса. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 27-летнего гражданина, который изобличен в том, что в тот день около трех часов дня, находясь по указанному адресу, схватил за шею девочку-подростка и потребовал деньги, но ничего не похитил, так как она вырвалась и убежала.
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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