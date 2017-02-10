В Светогорске раскрыто разбойное нападение на девочку-подростка

10.02.2017 10:26

В Светогорске сотрудники районной полиции задержали гражданина, напавшего на школьницу с целью отобрать у нее деньги.

Как сообщили нам в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, разбой был совершен 4 февраля у дома № 24 на Красноармейской улице в отношении 13-летней местной жительницы, ученицы 6 класса. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 27-летнего гражданина, который изобличен в том, что в тот день около трех часов дня, находясь по указанному адресу, схватил за шею девочку-подростка и потребовал деньги, но ничего не похитил, так как она вырвалась и убежала.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Решается вопрос об избрании меры пресечения.