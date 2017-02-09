Разыскиваются очевидцы наезда на пешехода

09.02.2017 17:16

Сотрудники Выборгского отдела ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 20 января на 39-м километре автодороги Выборг – Светогорск. В 21:45 автомобиль «Инфинити» сбил пешехода - 33-летнего мужчину, который в результате получил травмы.

Всех, кто стал очевидцем данного ДТП, просят позвонить в Выборгский отдел ГИБДД по телефонам 2-69-06 или 2-28-97.