Разыскиваются очевидцы наезда на пешехода
09.02.2017 17:16
Сотрудники Выборгского отдела ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 20 января на 39-м километре автодороги Выборг – Светогорск. В 21:45 автомобиль «Инфинити» сбил пешехода - 33-летнего мужчину, который в результате получил травмы.
Всех, кто стал очевидцем данного ДТП, просят позвонить в Выборгский отдел ГИБДД по телефонам 2-69-06 или 2-28-97.
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