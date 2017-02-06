Разыскивается водитель, сбивший пешехода в Выборгском районе
Вечером 4 февраля на 23 километре автодороги Зеленогорск – Приморск – Выборг произошло ДТП. Около половины двенадцатого там был сбит 38-летний мужчина, который шел по проезжей части по ходу движения автомобиля. Водитель скрылся и в полицию о происшествии не сообщил. Пешеход в результате наезда получил травмы.
Очевидцев просят позвонить в дежурную часть отдела ГИБДД по телефону 4-68-90 и 2-69-06.
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