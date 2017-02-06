В Светогорске жертва нападения оглушила грабителя криком
Полиция Выборгского района Ленобласти разыскивает подозреваемого в нападении на женщину в Светогорске. Заявление от 32-летней местной жительницы поступило правоохранителям в воскресенье. По словам потерпевшей, вечером в минувшую субботу во дворе дома № 20 на улице Красноармейской неизвестный преступник приставил к её горлу отвертку и потребовал передать ему ценности. Женщина закричала. Ничего не похитив, злоумышленник с места происшествия скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Полиция разыскивает предполагаемого преступника.
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