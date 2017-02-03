У жителя Ленинского грабители отобрали 2 миллиона 600 тысяч рублей
Более 2,5 миллионов рублей украли у жителя Выборгского района. Преступление было совершено 2 февраля примерно в половине десятого утра в поселке Ленинское. По словам заявителя, двое неизвестных избили его в подъезде дома на Заречной улице, после чего отобрали сумку, в которой были деньги в сумме 2 миллиона 600 тысяч рублей, и скрылись.
Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Грабеж». Преступников ищут.
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