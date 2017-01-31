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В Выборге водитель вначале сбил, а потом ударил пешехода

31.01.2017 09:53

Znak PeshekhodВ понедельник, 30 января, около 17 часов 40-летний мужчина обратился за помощью в Выборгскую межрайонную больницу с ушибленной раной верхней губы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший пояснил, что получил травму около часа назад в центре Выборга, на углу улиц Северной и Ушакова. Водитель KIA не пропустил его на «зебре», в связи с чем пешеход ударился о правое заднее крыло автомобиля. После этого водитель вышел и ударил его головой в лицо. Номер машины заявитель записал. Проводится проверка.

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