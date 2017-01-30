Смертельное ДТП в Выборгском районе Ленобласти
Пассажир иномарки погиб в ДТП в Выборгском районе. Авария произошла 28 января около 3 часов ночи, сообщает Online47.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД. По предварительной информации, на 9 километре дороги Рощино – Цвелодубово 29-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир скончался на месте, водитель получил травмы. По данному факту проводится проверка.
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