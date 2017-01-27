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Супруги из Выборга отправлены за решетку за сбыт психотропных веществ

27.01.2017 16:45

Sud Molotok VesiОбвинительный приговор вынес городской суд супругам из Выборга. Установлено, что муж и жена занимались сбытом психотропных веществ. Как сообщили нам в Выборгской прокуратуре, установлено, что мужчина приобретал смесь, содержащую амфетамин, и расфасовывал её по пакетикам. Женщина, согласно отведенной ей роли, сбывала психотропное вещество покупателям. Этим супруги промышляли с декабря 2014-го по сентябрь 2015-го.
Суд признал подсудимых виновными. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 лет. Женщину приговорили к 7 годам в исправительной колонии общего режима с предоставлением отсрочки - до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.

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