850 евро и 87 бриллиантов украдены у жителя пос. Красный Холм

25.01.2017 10:42

Полиция устанавливает обстоятельства кражи денег и драгоценных камней из частного дома в Выборгском районе Ленобласти.

В минувший понедельник, 24 января, неизвестный преступник проник в частный дом в посёлке Красный Холм под Выборгом, откуда похитил 850 евро и 87 бриллиантов. С заявлением о краже 23 января в полицию обратился 58-летний гражданин. Он сообщил о том, что около 15:30 неизвестный преступник, отжав стеклопакет окна, проник в его жилище и совершил хищение.

Как сообщает официальный сайт регионального главка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и сумма ущерба. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.