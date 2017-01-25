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850 евро и 87 бриллиантов украдены у жителя пос. Красный Холм

25.01.2017 10:42

MVDПолиция устанавливает обстоятельства кражи денег и драгоценных камней из частного дома в Выборгском районе Ленобласти.
В минувший понедельник, 24 января, неизвестный преступник проник в частный дом в посёлке Красный Холм под Выборгом, откуда похитил 850 евро и 87 бриллиантов. С заявлением о краже 23 января в полицию обратился 58-летний гражданин. Он сообщил о том, что около 15:30 неизвестный преступник, отжав стеклопакет окна, проник в его жилище и совершил хищение.
Как сообщает официальный сайт регионального главка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и сумма ущерба. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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