Подозреваемые в похищении и убийстве человека заключены под стражу

20.01.2017 17:50

Выборгский суд несколько часов назад заключил под стражу подозреваемых в похищении человека. Преступление было совершено в ночь на 18 января у дома № 12 по ул. Кривоносова в Выборге.

Как сообщили нам в городской прокуратуре, мужчины в возрасте 24 и 26 лет избили своего 39-летнего знакомого, вывезли на автомобиле «Тойота Камри» в сторону пос. Козлово Выборгского района. По дороге они шарфом задушили потерпевшего.

Затем металлическим ломом преступники сделали прорубь на льду реки Вуокса и скинули тело в воду. Позже труп был обнаружен и опознан.

Кроме того, у органов предварительного следствия имеется информация о причастности подозреваемых к убийству мужчины, работавшего в доме у погибшего в пос. Токсово Всеволожского района.

На период проведения предварительного следствия по уголовному делу оба подозреваемых заключены под стражу.