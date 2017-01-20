Подозреваемые в похищении и убийстве человека заключены под стражу
Выборгский суд несколько часов назад заключил под стражу подозреваемых в похищении человека. Преступление было совершено в ночь на 18 января у дома № 12 по ул. Кривоносова в Выборге.
Как сообщили нам в городской прокуратуре, мужчины в возрасте 24 и 26 лет избили своего 39-летнего знакомого, вывезли на автомобиле «Тойота Камри» в сторону пос. Козлово Выборгского района. По дороге они шарфом задушили потерпевшего.
Затем металлическим ломом преступники сделали прорубь на льду реки Вуокса и скинули тело в воду. Позже труп был обнаружен и опознан.
Кроме того, у органов предварительного следствия имеется информация о причастности подозреваемых к убийству мужчины, работавшего в доме у погибшего в пос. Токсово Всеволожского района.
На период проведения предварительного следствия по уголовному делу оба подозреваемых заключены под стражу.
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