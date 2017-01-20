Похищение и убийство в Выборге: что произошло на самом деле (ВИДЕО)

20.01.2017 12:12

ДТП обернулось убийством двух человек, угоном автомобиля и похищением человека. Происшествие у дома №12 на ул. Кривоносова в Выборге наделало много шума и породило массу домыслов, многие из которых не подтвердились. В городском следственном отделе нашему корреспонденту рассказали, как всё было на самом деле.

Примерно в час ночи 18 января к дому подъехала «Тойота Камри» с петербургскими номерами. В ней находились 39-летний водитель – житель Санкт-Петербурга, 24-летний выборжец с несовершеннолетней спутницей и его 26-летний гость из Молдавии. В ходе встречи житель Северной столицы и его бизнес-партнёр из Выборга обсуждали текущие дела. Разговор, происходивший в салоне машины, перерос в конфликт, который продолжился на улице. Это увидели случайные свидетели, почему-то приняв за ДТП.

По словам следователей, выборжец и его друг-молдаванин убили охранника дома, ударив его по голове кувалдой, а труп сбросили в колодец. Из дома они похитили сейф, в котором было около 7 млн рублей. Неизвестно, куда бы они направились с этой суммой, если бы на их след не вышли выборгские полицейские и сотрудники городского следственного отдела. Оба мужчины задержаны. Прежде они судимы не были. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Один и подозреваемых - местный житель - уже дал признательные показания. Его подельник пока молчит. Ведётся следствие.