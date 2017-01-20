8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Похищение и убийство в Выборге: что произошло на самом деле (ВИДЕО)

20.01.2017 12:12

Sledstvenniy Komitet800x600ДТП обернулось убийством двух человек, угоном автомобиля и похищением человека. Происшествие у дома №12 на ул. Кривоносова в Выборге наделало много шума и породило массу домыслов, многие из которых не подтвердились. В городском следственном отделе нашему корреспонденту рассказали, как всё было на самом деле.
Примерно в час ночи 18 января к дому подъехала «Тойота Камри» с петербургскими номерами. В ней находились 39-летний водитель – житель Санкт-Петербурга, 24-летний выборжец с несовершеннолетней спутницей и его 26-летний гость из Молдавии. В ходе встречи житель Северной столицы и его бизнес-партнёр из Выборга обсуждали текущие дела. Разговор, происходивший в салоне машины, перерос в конфликт, который продолжился на улице. Это увидели случайные свидетели, почему-то приняв за ДТП.

По словам следователей, выборжец и его друг-молдаванин убили охранника дома, ударив его по голове кувалдой, а труп сбросили в колодец. Из дома они похитили сейф, в котором было около 7 млн рублей. Неизвестно, куда бы они направились с этой суммой, если бы на их след не вышли выборгские полицейские и сотрудники городского следственного отдела. Оба мужчины задержаны. Прежде они судимы не были. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Один и подозреваемых - местный житель - уже дал признательные показания. Его подельник пока молчит. Ведётся следствие.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»