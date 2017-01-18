Раскрыто убийство, совершенное в Выборге четверть века назад

18.01.2017 11:01

В Выборге раскрыто убийство, совершенное 25 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного управления Следственного комитета России.

Уголовное дело было возбуждено городской прокуратурой 3 марта 1992 года по факту обнаружения в одной из квартир в доме на проспекте Суворова тела 36-летней женщины с признаками насильственной смерти. Убийцу установить не удалось, и в этом же году предварительное следствие было приостановлено.

Решение о его возобновлении 11 января 2017-го принял выборгский следственный отдел в связи с поступлением новых сведений. Установлено, что 25 лет назад 45-летний подозреваемый, поссорившись со своей знакомой, ударил её тяжелым предметом по голове и нанёс множественные удары ножом в область груди. Женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина скрылся.

В настоящее время подозреваемый допрошен и находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются.