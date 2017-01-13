8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Следователь выборгской полиции стал фигурантом уголовного дела

13.01.2017 12:02

Sledstvenniy Komitet800x600На следователя полиции в Выборге завели уголовное дело. Об этом нам рассказали нам в городской прокуратуре. В минувшем декабре, проверяя уголовное дело, поступившее из следственного управления районного УМВД, сотрудники ведомства установили, что следователь сфальсифицировал доказательства. Как отметили в прокуратуре, были подделаны подписи свидетелей на двух протоколах допросов, приведенных в качестве доказательств, подтверждающих обвинение.
По результатам проверки Выборгская прокуратура направила в следственный отдел по г. Выборгу материалы для решения вопроса об уголовном преследовании следователя полиции.
11 января дело было возбуждено по статье «Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником». Ведётся расследование.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»