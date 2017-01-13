Следователь выборгской полиции стал фигурантом уголовного дела

13.01.2017 12:02

На следователя полиции в Выборге завели уголовное дело. Об этом нам рассказали нам в городской прокуратуре. В минувшем декабре, проверяя уголовное дело, поступившее из следственного управления районного УМВД, сотрудники ведомства установили, что следователь сфальсифицировал доказательства. Как отметили в прокуратуре, были подделаны подписи свидетелей на двух протоколах допросов, приведенных в качестве доказательств, подтверждающих обвинение.

По результатам проверки Выборгская прокуратура направила в следственный отдел по г. Выборгу материалы для решения вопроса об уголовном преследовании следователя полиции.

11 января дело было возбуждено по статье «Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником». Ведётся расследование.