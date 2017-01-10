8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Выборгские инспекторы ГИБДД разыскивают водителя, сбившего пешехода

10.01.2017 16:03

GIBDDСотрудники выборгского отдела ГИБДД разыскивают очевидцев наезда на пешехода. ДТП в Выборге произошло ещё 29 декабря минувшего года в 17:30. На улице Приморской, у дома № 44, неустановленный водитель сбил пешехода на нерегулируемом переходе. В результате ДТП человек пострадал. А виновник оставил место аварии и в полицию о случившемся не сообщил.
Всех, кто стал очевидцем происшествия, и лиц, располагающих какой-либо информацией о транспортном средстве, просят позвонить в дежурную часть ОГИБДД по телефону 4-68-90 или 2-69-06.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»