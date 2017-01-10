Выборгские инспекторы ГИБДД разыскивают водителя, сбившего пешехода
Сотрудники выборгского отдела ГИБДД разыскивают очевидцев наезда на пешехода. ДТП в Выборге произошло ещё 29 декабря минувшего года в 17:30. На улице Приморской, у дома № 44, неустановленный водитель сбил пешехода на нерегулируемом переходе. В результате ДТП человек пострадал. А виновник оставил место аварии и в полицию о случившемся не сообщил.
Всех, кто стал очевидцем происшествия, и лиц, располагающих какой-либо информацией о транспортном средстве, просят позвонить в дежурную часть ОГИБДД по телефону 4-68-90 или 2-69-06.
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