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Следствие устанавливает возможные причины авиакатастрофы Ту-154

26.12.2016 12:30

Sledstvenniy Komitet800x600Сегодня утром в Москву прибыл самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы Ту-154 телами. Об этом сообщают информ-агентства. В столице специалисты проведут их опознание и генетическую экспертизу.
Между тем, возможные причины трагедии анализируют эксперты специальной комиссии министерства обороны и Следственный комитет. Как заявил на брифинге оперативного штаба министр транспорта Максим Соколов, причиной крушения самолета могло быть или техническое состояние воздушного судна, или ошибки пилотирования. Но точные причины катастрофы устанавливает следствие.
Напомним, на борту самолета, который 25 декабря потерпел крушение в Черном море, находились 92 человека.

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