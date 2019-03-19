Закон о "фейковых" новостях подписан президентом Путиным

19.03.2019 10:29

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с "фейковой" информацией и о противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Онлайн47.

Согласно закону, запрещается к публикации недостоверная информация, которая преподносится как настоящая, в случае, если она угрожает здоровью и жизни людей, влияет на общественную безопасность и порядок или препятствует работе объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения и финансов.

Наказание за “фейк" варьируется от 30 тыс. до 100 тыс. рублей для физических лиц и от 60 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.