Госдума снимает запрет на выращивание опийного мака

14.03.2019 16:54

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях. Об этом написала "Российская газета". Инициатива исходила от правительства России. Предлагалось "разрешить культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ".

Сейчас в России зарегистрировано 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся из импортных материалов, отмечается в сопроводительных документах.

В связи с принятыми в отношении нашей страны санкциями авторы инициативы считают необходимым организовать полный цикл производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории России.

Выращивать опийный мак и другие культуры смогут государственные унитарные предприятия, чье имущество находится в федеральной собственности. У них должна быть лицензия на производство и переработку наркотических средств.