28.02.2019 17:47

За неубранный снег штрафовать теперь будут не только коммунальщиков, но и физических и должностных лиц. Соответствующие изменения в областной закон единогласно одобрили депутаты регионального парламента. Инициатором поправок выступил губернатор Александр Дрозденко. Согласно законопроекту, административная ответственность наступит за нарушение собственниками зданий установленных сроков очистки прилегающих территорий от снега и льда. Штрафовать за некачественную или несвоевременную уборку будет комитет Госжилнадзора.