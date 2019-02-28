За неубранный снег нужно штрафовать - решили депутаты
За неубранный снег штрафовать теперь будут не только коммунальщиков, но и физических и должностных лиц. Соответствующие изменения в областной закон единогласно одобрили депутаты регионального парламента. Инициатором поправок выступил губернатор Александр Дрозденко. Согласно законопроекту, административная ответственность наступит за нарушение собственниками зданий установленных сроков очистки прилегающих территорий от снега и льда. Штрафовать за некачественную или несвоевременную уборку будет комитет Госжилнадзора.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- Школьников Ленобласти познакомят с «Азбукой молодого избирателя»
- Губернатор поставил задачу по оптимизации муниципальных бюджетов
- Областные депутаты ограничили размер платы за детский сад
- Инвалиды Ленобласти получили первоочередное право на бесплатные земельные участки
- Сегодня в Санкт-Петербурге проходит форум политической партии «Единая Россия»