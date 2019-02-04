В Ленобласти инвалиды получат помощь на приобретение жилья
Финансовую помощь на приобретение жилья получат люди с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты ЗакСобрания Ленобласти. Документ предусматривает единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилья для инвалидов, которые встали на учет после 1 января 2005 года. Для её получения граждане должны быть признаны не только нуждающимися, но и малоимущими. Размеры денежной выплаты определят исходя из соответствующих нормативов.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- Школьников Ленобласти познакомят с «Азбукой молодого избирателя»
- Губернатор поставил задачу по оптимизации муниципальных бюджетов
- Областные депутаты ограничили размер платы за детский сад
- Инвалиды Ленобласти получили первоочередное право на бесплатные земельные участки
- Сегодня в Санкт-Петербурге проходит форум политической партии «Единая Россия»
Случайные материалы:
- Делегация из Владимирской области изучает выборгский опыт реформирования местного самоуправления
- Дмитрий Медведев начнет предвыборное турне с регионов, где ЕР недобрала голосов
- «Выборгское образование» снова в надежных руках
- ► На совещании с главами поселений обсудили пожароопасную ситуацию и итоги призыва
- Лидер фракции «Единая Россия» Олег Петров призвал на помощь депутатов Госдумы