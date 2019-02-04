В Ленобласти инвалиды получат помощь на приобретение жилья

04.02.2019 11:02

Финансовую помощь на приобретение жилья получат люди с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты ЗакСобрания Ленобласти. Документ предусматривает единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилья для инвалидов, которые встали на учет после 1 января 2005 года. Для её получения граждане должны быть признаны не только нуждающимися, но и малоимущими. Размеры денежной выплаты определят исходя из соответствующих нормативов.