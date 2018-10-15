Сегодня губернатор Александр Дрозденко проведёт "горячую" линию
15.10.2018 09:36
15 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16:00 до 17:00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.
Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.
Номера телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.
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