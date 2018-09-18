В Ленинградской области пройдет VIII Балтийский форум соотечественников
Ленинградская область снова соберет более ста экспертов из стран региона Балтийского моря в поисках новых точек сотрудничества.
VIII Балтийский форум соотечественников пройдет 19-21 сентября. Участники обсудят кризисные явления в регионе Балтийского моря.
Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной и эффективной международной площадки для встреч и конструктивных дискуссий представителей средств массовой информации, общественных организаций и членов экспертного сообщества. В этом году в Ленинградской области уже традиционно соберутся свыше ста участников из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Белоруссии, Польши, Германии и Норвегии.
Торжественное открытие Форума состоится 20 сентября 2018 года.
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