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В Ленинградской области пройдет VIII Балтийский форум соотечественников

18.09.2018 11:21

BaltForumSootechestvЛенинградская область снова соберет более ста экспертов из стран региона Балтийского моря в поисках новых точек сотрудничества.

VIII Балтийский форум соотечественников пройдет 19-21 сентября. Участники обсудят кризисные явления в регионе Балтийского моря.

Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной и эффективной международной площадки для встреч и конструктивных дискуссий представителей средств массовой информации, общественных организаций и членов экспертного сообщества. В этом году в Ленинградской области уже традиционно соберутся свыше ста участников из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Белоруссии, Польши, Германии и Норвегии.

Торжественное открытие Форума состоится 20 сентября 2018 года.

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