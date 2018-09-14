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Губернатор 17 сентября проведёт прямую телефонную линию с жителями региона

14.09.2018 15:04

Drozdenko Phone17 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16:00 до 17:00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

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