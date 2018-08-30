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Изменения в пенсионное законодательство: кто первый?

30.08.2018 10:42

Pensioneri TuristasИзменения в пенсионное законодательство первыми затронут мужчин 1959 года рождения. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, с учетом предложенной президентом меры мужчины, родившиеся в первом полугодии 1959-го, выйдут на пенсию в первом полугодии 2019-го. Те же, кто появился на свет во втором полугодии того же года, выходят на отдых уже во втором полугодии 2020-го.

Следующими станут пенсионерами те, кто родился в первом полугодии 1960-го. Они выйдут на пенсию в 2021 году, а рожденные во втором полугодии — во втором полугодии 2022-го.

В 2024-м выйдут на пенсию мужчины 1961 года рождения (на тот момент им будет 63 года). Далее идут россияне 1962 года рождения (2026) и 1963 года рождения (2028).

Теперь о женщинах: те, кто родился в первом полугодии 1964-го, получат пенсию уже в первом полугодии 2019-го, а рожденные во втором полугодии — во втором полугодии 2020-го. Женщинам 1965 года рождения выплаты будут назначаться в зависимости от того, в каком полугодии они родились. Это будет первое полугодие 2021 года и второе полугодие 2022 года соответственно.

Россиянки 1966 года рождения уйдут на пенсию в 58 лет (в 2024 году), рожденные в 1967 году — в 59 лет (2026), 1968 года рождения — в 60 лет (2028).
Предложенный ранее кабинетом министров законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Документ уже был одобрен в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.

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