За помощь в раскрытии преступлений россиянам будут платить

27.08.2018 11:20

Граждане РФ смогут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 27 августа, сообщает "Российская газета".

Сумма поощрения может составить от 50 тысяч до десяти миллионов рублей. Деньги информатор сможет получить как наличными, так и на счет в банке. Вознаграждения свыше трех миллионов рублей будут назначаться по решению министра МВД.