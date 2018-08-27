За помощь в раскрытии преступлений россиянам будут платить
Граждане РФ смогут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 27 августа, сообщает "Российская газета".
Сумма поощрения может составить от 50 тысяч до десяти миллионов рублей. Деньги информатор сможет получить как наличными, так и на счет в банке. Вознаграждения свыше трех миллионов рублей будут назначаться по решению министра МВД.
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