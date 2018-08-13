Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг

13.08.2018 15:26

Коллегии Минкомсвязи России и Минсвязи Белоруссии договорились о взаимной отмене роуминга. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства связи Белоруссии по итогам совместного заседания в Смоленске, пишет Фонтанка.ру. В соответствии с подготовленной дорожной картой цены на звонки, смс и мобильный Интернет на территории Союзного государства должны сравняться. Сроки при этом не уточняются.