Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг
Коллегии Минкомсвязи России и Минсвязи Белоруссии договорились о взаимной отмене роуминга. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства связи Белоруссии по итогам совместного заседания в Смоленске, пишет Фонтанка.ру. В соответствии с подготовленной дорожной картой цены на звонки, смс и мобильный Интернет на территории Союзного государства должны сравняться. Сроки при этом не уточняются.
Более старые статьи:
- ЦИК одобрил формулировки вопросов для "пенсионного" референдума
- ► Выборг посетила делегация из Грайфсвальда
- Самозанятых россиян предложили освободить от соблюдения Трудового кодекса
- Власти РФ предложили выплачивать пособие на детей до семи лет
- Правительство РФ хочет запретить называть "сыром" и "шоколадом" продукты, произведенные не по ГОСТу
Самые популярные статьи:
- Губернатор поставил задачу по оптимизации муниципальных бюджетов
- Школьников Ленобласти познакомят с «Азбукой молодого избирателя»
- Областные депутаты ограничили размер платы за детский сад
- Инвалиды Ленобласти получили первоочередное право на бесплатные земельные участки
- Сегодня в Санкт-Петербурге проходит форум политической партии «Единая Россия»
Случайные материалы:
- Владимир Путин - первый кандидат в президенты РФ
- В Ленобласти семьям, в одночасье ставшим многодетными, помогут с жильем
- Комиссия рекомендовала Константина Патраева на должность главы администрации Выборгского района
- Представителем России в НАТО назначен Дмитрий Рогозин
- Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления оказалась средней