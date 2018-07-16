► Выборг должен стать туристической жемчужиной

16.07.2018 17:36

В России необходимо распространить выдачу электронных виз для иностранных туристов, чтобы облегчить им въезд в страну. С такой инициативой выступает Ростуризм. По мнению руководства ведомства, упрощение процедуры приведет к увеличению турпотока на 25-30%. В Ленинградской области инициативу поддерживают. В качестве примера губернатор региона Александр Дрозденко привел Выборг. Несмотря на то, что основные достопримечательности были закрыты на реставрацию, количество гостей, посетивших город в прошлом году, составило почти миллион человек.