В России принят закон о совместных завещаниях

10.07.2018 12:34

Госдума приняла в третьем чтении закон о наследственных договорах и о совместном завещании супругов. Новые правила получения наследства вступят в силу с 1 июня 2019 года, сообщает "Российская газета".

Сейчас предусмотрено, что совершение одного завещания двумя или более гражданами не допускается.

В совместном завещании супруги смогут определить финансовые последствия смерти каждого из них. Можно будет заранее указать, кому какое имущество и в какой последовательности переходит. При расторжении брака или составлении отдельного завещания документ утратит силу.

Принятие закона позволит снять большое количество внутрисемейных конфликтов, считают инициаторы законопроекта.