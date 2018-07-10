В России принят закон о совместных завещаниях
Госдума приняла в третьем чтении закон о наследственных договорах и о совместном завещании супругов. Новые правила получения наследства вступят в силу с 1 июня 2019 года, сообщает "Российская газета".
Сейчас предусмотрено, что совершение одного завещания двумя или более гражданами не допускается.
В совместном завещании супруги смогут определить финансовые последствия смерти каждого из них. Можно будет заранее указать, кому какое имущество и в какой последовательности переходит. При расторжении брака или составлении отдельного завещания документ утратит силу.
Принятие закона позволит снять большое количество внутрисемейных конфликтов, считают инициаторы законопроекта.
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