Депутаты одобрили повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта и прав
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем и других документов нового поколения, сообщает "Российская газета".
Загранпаспорт взрослого дорожает до 5 тысяч с 3,5 тысяч рублей. Документ ребенка до 14 лет обойдется семье в 2,5 тысячи рублей вместо полутора.
Закон также устанавливает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и иные регистрационные действия при выдаче пластикового свидетельства. Это полторы тысячи рублей вместо 800. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысячи рублей.
Загранпаспорт старого образца пока не подорожал.
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