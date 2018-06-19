Депутаты одобрили повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта и прав

19.06.2018 17:04

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем и других документов нового поколения, сообщает "Российская газета".

Загранпаспорт взрослого дорожает до 5 тысяч с 3,5 тысяч рублей. Документ ребенка до 14 лет обойдется семье в 2,5 тысячи рублей вместо полутора.

Закон также устанавливает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и иные регистрационные действия при выдаче пластикового свидетельства. Это полторы тысячи рублей вместо 800. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысячи рублей.

Загранпаспорт старого образца пока не подорожал.