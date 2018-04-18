Китай открыл россиянам безвизовый въезд на Хайнань
Начиная с 1 мая россияне смогут без виз посещать остров Хайнань (Южный Китай). Новые условия будут распространяться и на индивидуальных путешественников, сообщает "Российская газета". Источник информации - управление по иммиграционным вопросам при Министерстве общественной безопасности КНР. В ведомстве отметили, что такое решение принято "в рамках поддержки политики открытости".
В прошлом году Хайнань посетили 284 тысячи россиян. Есть как чартеры, так и регулярные рейсы. Но главное, что граждане РФ могут добраться сюда без пересадки. Из города Санья выполняются восемь прямых рейсов - в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ.
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