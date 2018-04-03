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Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

03.04.2018 16:31

RZHD BiletiНачиная с 2019 года на поезда дальнего следования можно будет покупать невозвратные билеты. Нововведение позволит снизить цену билета на 30%, говорилось в Госдуме в ходе обсуждения закона, который прошел окончательное чтение. Об этом пишет "Российская газета". Обычные билеты, которые в случае необходимости можно вернуть, тоже останутся. Просто закон разрешает вводить новые тарифы.
Нужно отметить, что в некоторых случаях возврат денег за неиспользованные невозвратные билеты всё же будет возможен. А именно: в случае внезапной болезни, травмы пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, а также в случае смерти члена семьи. Нужно будет подтвердить это соответствующими документами.
Возврат будет возможен и в случае отмены или задержки поезда. Либо если пассажир не получил место, указанное в билете.

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