У водителей, подозреваемых в пьянстве за рулем, будут брать кровь на анализ
Состояние опьянения водителей будет определяться не только по показаниям алкометра, но и по результатам анализа крови. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняла Госдума в третьем чтении. Об этом сообщает "Российская газета".
В Выборгском районе по итогам 2017 года местные инспекторы ГИБДД выявили 602 пьяных водителя. Это в два раза больше, чем в других районах Ленобласти.
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