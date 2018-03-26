У водителей, подозреваемых в пьянстве за рулем, будут брать кровь на анализ

26.03.2018 12:44

Состояние опьянения водителей будет определяться не только по показаниям алкометра, но и по результатам анализа крови. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняла Госдума в третьем чтении. Об этом сообщает "Российская газета".

В Выборгском районе по итогам 2017 года местные инспекторы ГИБДД выявили 602 пьяных водителя. Это в два раза больше, чем в других районах Ленобласти.