На два года продлена "дачная амнистия" в России

01.03.2018 17:11

"Дачную амнистию" продлили до 1 марта 2020 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает «Российская газета». Амнистией продлевается действие упрощенного порядка оформления и госрегистрации объектов индивидуального жилищного строительства, причем как создаваемых, так и уже созданных на предназначенных для этого земельных участках. Для них, напомним, не понадобится разрешение на ввод в эксплуатацию, а значит, не нужно будет предоставлять этот документ для инвентаризации.