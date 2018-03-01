На два года продлена "дачная амнистия" в России
"Дачную амнистию" продлили до 1 марта 2020 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает «Российская газета». Амнистией продлевается действие упрощенного порядка оформления и госрегистрации объектов индивидуального жилищного строительства, причем как создаваемых, так и уже созданных на предназначенных для этого земельных участках. Для них, напомним, не понадобится разрешение на ввод в эксплуатацию, а значит, не нужно будет предоставлять этот документ для инвентаризации.
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