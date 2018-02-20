Протоколы об итогах голосования снабдят QR-кодом

20.02.2018 11:56

Протоколы об итогах голосования на выборах президента России снабдят QR-кодом. Это позволит полностью исключить внесение каких-либо изменений в документ после подписания членами избирательной комиссии и мгновенно передать данные об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему «Выборы».

Как сообщает Леноблизбирком, технология машиночитаемого кода будет применяться на всех избирательных участках, организованных на территории региона.