МРОТ в России подрастет с 1 мая

16.02.2018 17:30

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом пишет «Российская газета». В настоящее время МРОТ составляет 85% прожиточного минимума. Довести его до 100% планировалось с 1 января 2019 года, однако в декабре правительство предложило ускорить процесс на 8 месяцев. Минимальный размер оплаты труда с 1 мая вырастет на 43 процента.