Более половины избирательных участков будут оборудованы средствами видеонаблюдения с трансляцией в Интернет

15.02.2018 10:24

На 494 избирательных участках Ленинградской области (из 985) при проведении выборов Президента Российской Федерации будут установлены средства видеонаблюдения с трансляцией изображения в сеть Интернет. Кроме того, впервые, в соответствии с законом, средства видеонаблюдения и трансляции изображения будут установлены в помещениях 18 территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа Ленинградской области.

Проведение видеотрансляции из помещений для голосования с трансляцией изображения в сеть Интернет производится в целях обеспечения максимальной открытости и гласности процедуры голосования и подсчета голосов, повышения доверия к избирательному процессу, является дополнительной формой контроля за ситуацией на избирательных участках в день голосования, препятствует нарушению избирательного законодательства.

Где будут установлены средства видеонаблюдения

Камеры будут установлены на избирательных участках во всех муниципальных районах и городском округе Ленинградской области: Бокситогорский муниципальный район - на 15 избирательных участках, Волосовский - на 4, Волховский - на 28, Всеволожский - на 70, Выборгский – на 68, Гатчинский – на 69, Кингисеппский – на 26, Киришский – на 23, Кировский – на 22, Лодейнопольский – на 8, Ломоносовский – на 4, Лужский – на 17, Подпорожский – на 14, Приозерский – на 15, Сланцевский – на 20, Тихвинский – на 24, Тосненский – на 44, Сосновоборский городской круг – на 23.

Это стационарные избирательные участки преимущественно городских поселений, а также сельских с числом избирателей более одной тысячи человек (за исключением помещений для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, воинских частях, других местах временного пребывания).

При этом впервые, в соответствии с законом, для обеспечения дополнительных гарантий открытости и гласности в деятельности территориальных избирательных комиссий средства видеонаблюдения и трансляции изображения будут установлены в помещениях территориальных избирательных комиссий. Трансляция в сеть Интернет из помещений ТИК начнется с 20 часов в день голосования 18 марта 2018 года.

В настоящее время в Ленинградской области завершается монтаж средств видеонаблюдения в помещениях избирательных участков. Реализацией проекта, как и ранее, занимается ПАО «Ростелеком».

Как будут работать средства видеонаблюдения

Средства видеонаблюдения и трансляции изображения будут непрерывно работать с момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования 18 марта 2018 года - с 7 часов утра.

При этом на избирательных участках, где время начала голосования перенесено на 07:00 для обеспечения избирательных прав граждан, рабочее время которых совпадает со временем голосования, трансляция начнется с 06:00.

Средства видеонаблюдения в УИК будут работать до ввода протокола участковой комиссии об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему «Выборы». В ТИК – до проведения заседания ТИК, на котором устанавливаются итоги голосования на соответствующей территории, составления и подписания протокола об итогах голосования, выдачи копий протоколов.

Объективы камер будут направлены на столы, за которыми члены участковой комиссии выдают бюллетени избирателям, проводят процедуру подсчета голосов и на ящики для голосования, при этом в поле обзора камеры не будет попадать внутреннее пространство кабины для голосования.

При входе в помещение для голосования, а также внутри этого помещения на видном месте будут размещены таблички с надписью «В помещении ведется видеонаблюдение».

Изображение из помещения для голосования, помещения ТИК будет транслироваться в сеть Интернет на специальной странице портала трансляций. Трансляция изображения будет сопровождаться информацией о дате и времени, номере избирательного участка, наименовании ТИК.

Накануне дня голосования на главной странице сайта Леноблизбиркома будет размещена гиперссылка для перехода на специальную страницу портала видеотрансляции.

После дня голосования

В дальнейшем записанный видеоматериал хранится в ЦИК России (не менее года со дня официального опубликования решения о результатах выборов).

Доступ к хранимым видеоматериалам предоставляется по запросу суда, рассматривающего административное дело, уголовное дело, дело об административном правонарушении, связанное с событиями, имевшими место в помещении для голосования, помещении ТИК (а также по запросу прокурора, следователя).

Доступ к видеозаписям событий, заявляемых как нарушение, в помещении для голосования, помещениях ТИК имеют следующие лица, указывающие в жалобах на нарушение своих прав:

- зарегистрированный кандидат, политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, – по любому избирательному участку, где велось наблюдение;

- иной участник избирательного процесса – по тому избирательному участку, ТИК, где он присутствовал в день голосования и где велось видеонаблюдение.

Источник: пресс-служба Леноблизбиркома